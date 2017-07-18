Грецию охватили лесные пожары

Афины , , 11:07 — REGNUM На юге греческого полуострова Пелопоннес 17 июля вспыхнул сильный лесной пожар: две деревни и летний лагерь в окрестностях Неаполиса были эвакуированы, передает Der Spiegel.

Сотрудники спасательных служб сообщают о более ста очагов возгорания. Несколько домов в эвакуированных деревнях сгорели дотла. Один мужчина умер от сердечного приступа во время спасательной операции.

Аномальная жара и сильный ветер только отягчают обстоятельства, передает начальник гражданской обороны Тассос Мавропулос. Для борьбы с огнем пожарные используют наземный и воздушный транспорт.

Помимо этого, Греция обратилась за помощью к другим странам ЕС, попросив предоставить Афинам четыре самолета.

Пожар охватил также и другие территории Греции, передают греческие спасательные службы. Монастырь и детский дом были эвакуированы в окрестностях Афин.

Глава правительства Алексис Ципрас находится в кризисном штабе гражданской обороны в столице Греции, откуда отдал приказ задействовать военных в спасательных операциях.

Министр обороны Греции Панос Камменос не исключает, что причиной возгораний может являться преднамеренный поджог.