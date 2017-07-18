В Стамбуле ливень парализовал общественный транспорт

Стамбул, Турция, 18 июля 2017, 10:57 — REGNUM В Стамбуле из-за проливных дождей затоплено несколько станций метро, парализовано движение в некоторых районах города, сообщает телеканал NTV.
Частично парализована работа наземного общественного транспорта. В ряде районов затоплены парковки, тоннели и нижние этажи домов.
В некоторых случаях жители турецкого города были вынуждены передвигаться вплавь.
В Координационном центре департамента по чрезвычайным ситуациям также предупредили о риске оползней.
В аэропорту Стамбула задерживаются рейсы. По данным метеорологов, дожди в европейской части Турции усилятся.