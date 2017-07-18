Вторник, 18 Июля 2017 года
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В Стамбуле ливень парализовал общественный транспорт

Происшествия

В некоторых случаях жители турецкого города были вынуждены передвигаться вплавь

Стамбул, Турция, 18 июля 2017, 10:57 — REGNUM  В Стамбуле из-за проливных дождей затоплено несколько станций метро, парализовано движение в некоторых районах города, сообщает телеканал NTV.

Частично парализована работа наземного общественного транспорта. В ряде районов затоплены парковки, тоннели и нижние этажи домов.

В некоторых случаях жители турецкого города были вынуждены передвигаться вплавь.

В Координационном центре департамента по чрезвычайным ситуациям также предупредили о риске оползней.

В аэропорту Стамбула задерживаются рейсы. По данным метеорологов, дожди в европейской части Турции усилятся.

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