В Стамбуле ливень парализовал общественный транспорт

Стамбул, Турция, , 10:57 — REGNUM В Стамбуле из-за проливных дождей затоплено несколько станций метро, парализовано движение в некоторых районах города, сообщает телеканал NTV.

Частично парализована работа наземного общественного транспорта. В ряде районов затоплены парковки, тоннели и нижние этажи домов.

В некоторых случаях жители турецкого города были вынуждены передвигаться вплавь.

В Координационном центре департамента по чрезвычайным ситуациям также предупредили о риске оползней.

В аэропорту Стамбула задерживаются рейсы. По данным метеорологов, дожди в европейской части Турции усилятся.