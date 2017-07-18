Полицейский из Югры заплатит 2 млн рублей за «слив» сведений в СМИ

Сургут, Югра, , 10:43 — REGNUM В Югре осуждён замначальника дежурной части полиции за разглашение служебной информации. За вознаграждение он получал сведения об оперативной обстановке, лицах, причастных к преступлению, а также данные о потерпевших на территории города Сургута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Сургутского полицейского заподозрили в сверхмерном взаимодействии со СМИ, когда в лесном массиве возле улицы Западной был обнаружен рюкзак с фрагментами человеческого тела. Бывший полицейский передал в один из интернет-порталов фото‑ и видеоматериалы по резонансному делу, что помешало в дальнейшем следствию, сообщает «СургутинформТВ».

За «слив» оперативных данных руководителю одного из интернет-порталов в 2015—2016 гг. уже бывший полицейский получал билеты в кино и абонементы в фитнес-клубы, передает «Сургутинформ ТВ». Сейчас от суда он получил наказание — пять лет условно и два миллиона рублей штрафа.

«В ходе следствия он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном», — сообщает старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ХМАО-Югре Алина Никифорова.

Отметим, что благодаря разглашению сотрудниками полиции служебной информации СМИ, в 2011 году страна узнала, что заместитель начальника ОМВД по Ломоносовскому району Ленинградской области в здании ОМВД в трусах и носках справлял естественные надобности прямо у служебных кабинетов. Скандал, который разгорелся после выложенного в интернете видео, лишил должности и пьющего на рабочем месте начальника, и его сотрудника, снявшего похождения руководителя.

Самым громким делом о разглашении служебной информации было увольнение в 2012 году руководителя отдела информации московской полиции Филиппа Золотницкого за сообщение о задержании двоих столичных полицейских при получении взятки в размере $90 тысяч.

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