За экстремизм в «В Контакте» житель Самары получил условный срок

Самара, , 10:42 — REGNUM Житель Самары осужден за размещение в социальной сети материалов, направленных на возбуждение ненависти и вражды. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, выложенные им «В Контакте» материалы содержали публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

«Судебным следствием установлено, что мужчина 20 января 2015 года в неустановленное время, находясь по месту своего проживания, применяя в качестве средства передачи информации находящийся в его пользовании ноутбук, разместил в «В Контакте» на созданной им странице аккаунт, создав тем самым условия для доведения до сведения неопределенного числа лиц текстовое сообщение, которое, согласно заключению эксперта, содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — пояснили в ведомстве.

Мужчина признан судом виновным по ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 280 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Самаре суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за участие в пропагандистской деятельности одной из международных террористических организаций, деятельность которой в России запрещена.

Следствием и судом установлено, что с 2012 года по 2014 год житель Самары Г. на территории Самары принимал участие в пропагандистской деятельности запрещенной в России террористической организации, осуществлял вербовку новых членов, склонял их к участию к запрещенной в стране деятельности. Он также разместил в интернете запрещенные видеоролики. Приговором суда Кировского района Самары Г. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Читайте ранее в этом сюжете: Самарец осужден за пропаганду в России террористической организации