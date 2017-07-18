ДДТ отравляет существование жителям алтайского села Новороманово

Новороманово, Алтайский край, , 10:43 — REGNUM Запрещенный инсектицид ДДТ, ранее применявшийся против намекомых-вредителей, захороненный 40 лет близ алтайского села Новороманово, вновь дал знать о себе. Как сообщают «Вести-Алтай», виной всему — Калманский комбинат хлебопродуктов: в прошлом году предприятие стало сливать на землю техническую воду и размытый дуст потёк в огороды.

«И расти хуже стало. Стало засыхать очень много овощей», — делится бедой жительница с. Новороманово Любовь Федоренко.

Дустовая река уже размыла землю семи ближайших усадеб. О наличии химикатов в земле свидетельствуют характерные белые пятна. Но в ответе на жалобу регионального Минприроды по поводу действий хлебокомбината, сказано, дословно: «В ходе обследования земельных участков фактов, подтверждающих нарушения природоохранного законодательства, а именно несанкционированного сброса воды со стороны ООО «Калманский завод хлебопродуктов», не выявлено».

Селян такой ответ не устроил и они отвезли землю в радиологическую лабораторию. «Остаточно количество ДДТ и его метаболитов. Превышает ориентировочно допустимую концентрацию содержания его в почве в полтора раза», — заключили специалисты Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории.

Хлебокомбинат теперь вызывает для откачки ассенизаторские машины. Но проблема не решилась: как быть с огородами? Ведь дуст не разрушается. Поступая в организм, яд не выводится, подрывая иммунную и нервную системы.

По мнению сельчан, уничтожить опасный курган с химикатами должен сельсовет: ему принадлежит земля с дустовыми залежами. Сейчас соседи готовят обращение в природоохранную прокуратуру.

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