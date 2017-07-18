Ушёл из жизни легендарный новокузнецкий хоккеист Сергей Лантратов

Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:49 — REGNUM В Новокузнецке на 62-м году жизни скончался легендарный хоккеист Сеpгей Лантратов. Как сообщает клуб болельщиков новокузнецкого «Металлурга» Лантратов умер 17 июля. Известно, что ранее Сергей Лантратов перенёс операцию, после которой впал в кому. Был объявлен сбор средств на дальнейшее лечение, но спасти ему жизнь врачам не удалось.

«За «Металлург» Сергей Лантратов забросил рекордные 413 шайб, выходя на лёд в составе легендарной тройки нападения Абрамов — Лантратов — Степанов» , — рассказали в ХК «Металлург».

двукратный победитель неофициальных молодежных чемпионатов мира 1975 и 1976 годов, серебряный призер первенства Европы среди юниоров 1974 года и обладатель золотых наград 1975 года.

Также хоккеиста называли Бригадиром. За свою карьеру Лантратов провел 698 матчей, набрав при этом 734 очка.

Первый свой матч за «Металлург» Сергей Лантратов сыграл в 1972 году против Рижского «Динамо». На клубном уровне он выступал и за новосибирский СКА, и ижевскую «Ижсталь». Он —Болельщики называли Сергея Лантратова — «Золотые ручки». На его счету 564 шайбы в чемпионатах страны.