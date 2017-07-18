Суд освободил арестованного брата президента Ирана

Тегеран, 18 июля 2017, 10:19 — REGNUM Брат президента Ирана Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун, арестованный 16 июля в Тегеране по обвинению в финансовых преступлениях, освобожден под залог. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.
«Суд выпустил Хусcейна Ферейдуна после предоставления финансовых гарантий судебным властям», — говорится в сообщении.
16 июля агентство AFP со ссылкой на представителя суда сообщило, что брат президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях.
Какие-либо подробности ареста не приводились.
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