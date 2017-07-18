В Восточном Казахстане устраняют последствия урагана, пострадали пятеро

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 09:44 — REGNUM Пятеро пострадавших и тридцать пять поврежденных объектов — в Восточно-Казахстанской области республики Казахстан ликвидируют последствия прошедшего урагана. Подробности 18 июля сообщает пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обрушившимися на регион порывами сильного ветра повреждены 35 объектов, среди которых жилые, хозяйственные строения, а также объекты образования, здравоохранения и культуры. В результате урагана у зданий были сорваны кровли.

Над ликвидацией последствий удара стихии работают в Уланском, Жарминском и Глубоковском районах. Повреждения отчерчены и в городе Усть-Каменогорске.

Сообщается также, что в городскую больницу Усть-Каменогорска обратились пятеро пострадавшим. Всем им была оказана необходимая помощь, двое пострадавших были отпущены на реабилитацию домой.

В связи с прошедшим ураганом, на горячую линию экстренных служб Усть-Каменогорска поступили около сотни звонков от жителей города и ближайших районов. Оперативные группы департамента выезжают на места происшествия для помощи пострадавшим.

Ранее, в воскресенье, 16 июля, жители региона были оповещены о возможном усилении ветра до 20 м/с. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сомневаются в соответствии прогноза реально сложившимся погодным условиям.