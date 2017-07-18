В Югре судят начальника коммунальщиков, насмерть отравившихся метаном

Ханты-Мансийск, , 09:37 — REGNUM В Ханты-Мансийске перед судом предстанет начальник цеха эксплуатации и ремонта канализационных сетей. Он обвиняется в гибели двух коммунальщиков из-за нарушения охраны труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Установлено, что 15 августа 2016 года двое дежурных слесарей коммунального предприятия проводили профилактическую чистку уличных канализационных труб по улице Луговой города Ханты-Мансийска. Рабочие спустились в колодец, наполненный газом метаном, без средств индивидуальной защиты и задохнулись.

Обвиняемый является ответственным за охрану труда сотрудников коммунального предприятия, слесари которого погибли. Он не обеспечил работу сотрудников в средствах индивидуальной защиты, считает следствие.

За совершение данного преступления УК РФ предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до пяти лет, отмечают в СКР.

Аналогичная трагения произошла 22 июня на западе Москвы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, там пять человек, работавших в канализационном колодце погибли от отравления газами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, рабочие, откачивавшие жидкость из коллектора, отравились газами и летучими веществами, которые выделяются в канализационной системе. Отмечается, что двое из пяти погибших являлись гражданами Киргизии.

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