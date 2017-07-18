Из-за ливней в Японии указание эвакуироваться получили 20 тыс. человек

Токио, , 09:27 — REGNUM Власти японской префектуры Ниигата рекомендовали эвакуироваться 21 тыс. местных жителей из-за сильных дождей, которые могут вызвать оползни. Об этом сообщают во вторник, 18 июля, Вести.Ru.

«На северо-западе Японии из-за угрозы оползней и паводков, вызванных проливными дождями, власти префектуры рекомендовали эвакуироваться 21 тыс. местных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время интенсивных дождей в префектуре за час выпало больше 100 миллиметров осадков. Местное население призывают удалиться от горных склонов и обрывов и не подходить к берегам рек.