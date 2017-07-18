В результате удара авто о бетонное ограждение в Москве погиб водитель

Москва, , 09:25 — REGNUM В результате мощного удара при столкновении автомобиля с бетонным ограждением на Каширском шоссе в Москве погиб один человек. Об этом 18 июля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возле д. 1 на Варшавском шоссе произошел наезд легкового автомобиля на препятствие. В результате один человек погиб», — говорится в сообщении представителя правоохранительных структур.

К месту аварии прибыли сотрудники скорой помощи и МВД.

Судя по появившемуся в сети видео с места аварии, удар был очень мощным. Вся передняя часть автомобиля, на большой скорости врезавшегося в бетонный отбойник трамвайных путей, оказалась разбита и покорежена.

Пока неясно, что могло стать причиной аварии. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.