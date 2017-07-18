Вторник, 18 Июля 2017 года
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В США два человека погибли при падении самолета на поле для гольфа

Происшествия

По неизвестным причинам самолет не смог долететь полмили до аэродрома и рухнул на поле для гольфа

Финикс , США, 18 июля 2017, 09:08 — REGNUM  В США два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета Lancair Evolution, сообщает Fox News.

Инцидент произошел в штате Аризона. По неизвестным причинам самолет не смог долететь полмили до аэродрома и рухнул на поле для гольфа.

Погибли два человека, находившихся на борту воздушного судна. До катастрофы пилот сообщил диспетчеру, что у самолета механические проблемы.

После крушения самолет загорелся, пожарные погасили огонь спустя полчаса. На земле в результате падения разрушений нет.

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Авиапроисшествия