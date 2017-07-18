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В Калининградской области сгорел городской рынок «Поле чудес»

Происшествия

Восемь лет назад место розничной торговли в Черняховске уже выгорало полностью

В Калининградской области сгорел городской рынок «Поле чудес»
Иллюстрация: Vk.com / паблик «Признавашки Черняховск+»
Так горело «Поле чудес» в Калининградской области

Калининград, 18 июля 2017, 09:00 — REGNUM  Во втором по величине городе Калининградской области — Черняховске — сегодня ночью, 18 июля, сгорел городской вещевой рынок, прозванный в народе «Полем чудес». Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг.

В результате полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Для ликвидации ЧП привлекались не только спасатели МЧС, но и пожарная команда Балтийского флота.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в 2009 году «Поле чудес» в Черняховске уже полностью сгорал. Милиция тогда установила, что причиной пожара стал умышленный поджог (на месте возгорания была обнаружена бутылка с остатками бензина).

Читайте ранее в этом сюжете: В Черняховске полностью сгорел вещевой рынок "Поле чудес" (Калининградская обл.)

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