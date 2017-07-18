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«Неудачный фокус» с телефоном лишил британца дара речи

Происшествия

«One-two-three» и телефон «улетел» в Темзу

Лондон, 18 июля 2017, 08:51 — REGNUM  Показывая очередной фокус, британский иллюзионист «выбросил» телефон одного из зрителей в Темзу. Видео с шокированным произошедшим мужчиной опубликован на видеохостинге YouTube каналом Ryan TricksTV.

На набирающем популярность видео уличный фокусник развлекает группу отдыхающих, показывая им, как исчезают из его рук ручка и зажигалка. Когда же он пытается повторить фокус с телефоном одного из зрителей, последний видит, как после произнесенных «one-two-three» его мобильное устройство улетает в Темзу.

«Мужчина потерял дар речи, когда фокусник выбрасывает его телефон в реку во время трюка, — сообщает аннотация к ролику. — Вы не поверите, каким образом он вернулся».

Через несколько минут секрет пропавшего телефона был раскрыт, а «пострадавший» кинулся обнимать фокусника.

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