«Неудачный фокус» с телефоном лишил британца дара речи

Лондон, , 08:51 — REGNUM Показывая очередной фокус, британский иллюзионист «выбросил» телефон одного из зрителей в Темзу. Видео с шокированным произошедшим мужчиной опубликован на видеохостинге YouTube каналом Ryan TricksTV.

На набирающем популярность видео уличный фокусник развлекает группу отдыхающих, показывая им, как исчезают из его рук ручка и зажигалка. Когда же он пытается повторить фокус с телефоном одного из зрителей, последний видит, как после произнесенных «one-two-three» его мобильное устройство улетает в Темзу.

«Мужчина потерял дар речи, когда фокусник выбрасывает его телефон в реку во время трюка, — сообщает аннотация к ролику. — Вы не поверите, каким образом он вернулся».

Через несколько минут секрет пропавшего телефона был раскрыт, а «пострадавший» кинулся обнимать фокусника.