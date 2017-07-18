Дождями размыло насыпь на трассе М-10 в Новгородской области

Крестцы, Новгородская область, , 08:24 — REGNUM Размытая дождями насыпь на трассе М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в Крестецком районе Новгородской области восстановлена. Как сообщает Росавтодор, насыпь была повреждена 17 июля из-за неблагоприятных погодных условий на 475 км федеральной трассы.

«Под действием осадков на откосной части дороги за барьерным ограждением был смыт растительный грунт. Ширина размыва составила менее двух метров», — сообщили в ведомстве.

По данным Росавтодора, обрушение оценивалось как незначительное и не создавало опасности дорожному движению — аварийно-восстановительные работы проведены без его перекрытия.

Отмечается, что для восстановления насыпи использовано 40 кубометров грунта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливневыми дождями 14−15 июля размыло участки 10 дорог в Любытинском и Боровичском районах области. Ранее, 30 июня, в Любытинском, Крестецком и Окуловском районах были повреждены ещё 22 участка региональных и местных дорог. С 1 июля в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.