Вторник, 18 Июля 2017 года
09:18:15 МСК

В Северо-Курильске объявили тревогу цунами из-за землетрясения

Происшествия

Отбой тревоге был дан, однако жителям не рекомендовано находиться в прибрежной зоне

В Северо-Курильске объявили тревогу цунами из-за землетрясения
Иллюстрация: Ольга Демиденко
Март 2011 года. Япония, г. Кавасаки. Несколько часов после катастрофы. Очередь за водой.

Курильск, Сахалинская область, 18 июля 2017, 08:10 — REGNUM  В 10:34 по сахалинскому времени в Северо-Курильске была объявлена тревога цунами в связи с сильным землетрясением на Командорских островах. Тревоге дали отбой в 12:05, однако населению не рекомендовано находиться в прибрежной зоне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Землетрясение на Филиппинах: Есть риск цунами

В Северо-Курильске включили систему оповещения, специалисты МЧС провели расчеты возможных последствий прохождения волн цунами. В повышенную готовность были приведены силы экстренного реагирования.

Населению рекомендовали срочно покинуть морское побережье и укрыться на возвышенностях — 30−40 метров над уровнем моря.

Несмотря на то, что в 12:05 тревоге цунами был дан отбой, специалисты МЧС продолжают наблюдения за морем.

Причиной тревоги цунами стало сильное землетрясение в районе Командорских островов магнитудой 7,4 в 10:34 по сахалинскому времени. Землетрясение произошло всего в 200 км от села Никольское Камчатского края.

Читайте также: На Камчатке сняли угрозу цунами и обследуют дома после землетрясения

Как сообщало ИА REGNUM, одно из сильнейших в истории АТР землетрясений, вызвавшее цунами, произошло неподалеку от Сахалина и Курил — в Японии. 11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,1 вызвало мощнейшее цунами, которое привело к масштабным разрушениям и гибели людей. По официальным данным, жертвами стихии стали 16 тыс. человек, но судьба многих тысяч не известна по сей день.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения