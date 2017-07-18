В Северо-Курильске объявили тревогу цунами из-за землетрясения

Курильск, Сахалинская область, , 08:10 — REGNUM В 10:34 по сахалинскому времени в Северо-Курильске была объявлена тревога цунами в связи с сильным землетрясением на Командорских островах. Тревоге дали отбой в 12:05, однако населению не рекомендовано находиться в прибрежной зоне, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Северо-Курильске включили систему оповещения, специалисты МЧС провели расчеты возможных последствий прохождения волн цунами. В повышенную готовность были приведены силы экстренного реагирования.

Населению рекомендовали срочно покинуть морское побережье и укрыться на возвышенностях — 30−40 метров над уровнем моря.

Несмотря на то, что в 12:05 тревоге цунами был дан отбой, специалисты МЧС продолжают наблюдения за морем.

Причиной тревоги цунами стало сильное землетрясение в районе Командорских островов магнитудой 7,4 в 10:34 по сахалинскому времени. Землетрясение произошло всего в 200 км от села Никольское Камчатского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, одно из сильнейших в истории АТР землетрясений, вызвавшее цунами, произошло неподалеку от Сахалина и Курил — в Японии. 11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,1 вызвало мощнейшее цунами, которое привело к масштабным разрушениям и гибели людей. По официальным данным, жертвами стихии стали 16 тыс. человек, но судьба многих тысяч не известна по сей день.