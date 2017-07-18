«Власти Амурской области выставляют нас пиявками» — обманутые дольщики

Благовещенск, , 04:40 — REGNUM Власти Амурской области некорректно объясняют обществу через средства массовой информации ситуацию с дольщиками строительной фирмы-банкрота «Городок». Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM одна из обманутых дольщиц Ирина Гришина, их выставляют пиявками, хотя на самом деле люди остаются в минусе.

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По словам Ирины, общественность, которая была в такой ситуации или похожей, предлагает дольщикам, съехавшим в палаточный лагерь для экономии денег, привезти продукты, морально поддерживает их. Однако люди, которых власть хочет настроить против, не понимают обманутых граждан.

«Власть представляет всё так, что нам безвозмездно выделяют деньги, хотя на самом деле это не так. Мы отдаём свои квартиры правительству, которые впоследствии пойдут учителям, врачам, сиротам. Помощь заключается лишь в том, что нам сегодня вернут наши деньги. Но всё это преподносится так, будто мы как пиявки просим из бюджета деньги, — объяснила дольщица.

«Ещё в СМИ неоднократно прозвучало, что нам вернут проценты. На самом деле нам никто проценты за кредиты возвращать не будет, — акцентировала Ирина Гришина. — То, что я 400 тысяч заплатила банку, мне эти деньги никто не вернёт. Власти не говорят, что дольщики остаются в минусах»

Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с «Городком» в 2013 году, однако к 2017 году они так и не получили обещанные квартиры. Все эти годы люди платили проценты по ипотеке, кто-то использовал материнский капитал и другие меры федеральной поддержки, так и не улучшив свои жилищные условия.

Весной 2017 года обманутые дольщики пикетировали приёмную премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве, Генпрокуратуру РФ, а после начали голодовку. В начале июля люди перебрались в палаточный лагерь, так как у них нет денег платить по взносам и за съёмное жильё.