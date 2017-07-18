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После землетрясения на Камчатке возможна волна цунами: МЧС

Происшествия

Подземный толчок ощутили в нескольких районах полуострова

Петропавловск-Камчатский, 18 июля 2017, 03:44 — REGNUM  На Камчатке сегодня, 18 июля, утром произошло землетрясение, которое ощутили жители нескольких районов полуострова. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM местные сейсмологи, эпицентр подземного толчка находился в 288 км от села Никольское Алеутского района на границе Берингова моря и Тихого океана, а в некоторых населенных пунктах землетрясение ощущалось силой до двух баллов.

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В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по расчетам специалистов Центра цунами, в результате землетрясения возможен подход волны цунами высотой не более 50-ти сантиметров к селу Никольское Алеутского района.

«Магнитуда сейсмособытия составила 7. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском, Алеутском и Усть-Камчатском муниципальных районах», — сказали в МЧС.

Напомним, Камчатка является одним из самых сейсмоопасных регионов страны, землетрясения здесь случаются чуть ли не каждый день, но не все они ощущаются в населенных пунктах.

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