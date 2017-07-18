На Камчатке фельдшер «скорой» получил травмы, оказывая помощь участнику ДТП

Петропавловск-Камчатский, , 03:15 — REGNUM На Камчатке МВД ведет проверку по факту нападения мужчины на фельдшера скорой помощи после ДТП в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции, после проверки будет принято процессуальное решение.

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В результате ДТП одна машина перевернулась, на место прибыли медики, которые увидели рядом с автомобилем двоих мужчин. Они были в состоянии опьянения, а один — травмирован. Нападение на фельдшера произошло во время оказания помощи. Фельдшер получил растяжение плечевого и локтевого суставов, был вызван наряд полиции, который прибыл в считанные минуты и изолировал дебошира.

«Пока фельдшер пытался оказать помощь этому пострадавшему и задавал ему вопросы, в разговор вмешивался второй участник аварии и мешал работать. В какой-то момент мужчина просто напал на медика и начал выламывать ему руку», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM зам. главного врача скорой помощи Галина Куликова, отметив, что оба участника ДТП отказались от мед.помощи.

Она также отметила, что на Камчатке не редки случаи нападения на медиков.

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«Мы с нетерпением ждем принятия Закона о скорой помощи, тогда, может, не так опасно будет нашим фельдшерам ездить по вызовам», — добавила медик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2016 года обсуждают необходимость принять новый закон, который бы ужесточил наказание за нападение на медиков.

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Одним из случаев, послуживших причиной широкого обсуждения проблемы, стал инцидент в столице Камчатки. 10 января скорая помощь спешила на вызов к 21-летнему парню, который перестал дышать. Однако на пути к дому путь машине медиков перекрыла иномарка. «Скорая» включила проблесковые маячки, но водитель встречного автомобиля отказалась уступить дорогу. Спор между водителями длился несколько минут. В итоге, когда врачи все же добрались до адреса, парень уже умер.

Позже СКР сообщил, что молодой человек, к которому спешила скорая помощь, умер от вдыхания газа.