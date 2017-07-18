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Взрыв автомобиля у здания Конгресса США не связан с терроризмом

Происшествия

Полиция произвела контролируемый взрыв в багажнике автомобиля после аварии у здания Конгресса США

Вашингтон, 18 июля 2017, 00:21 — REGNUM  Столкновение легкового автомобиля с полицейской машиной возле здания Конгресса США в Вашингтоне не связано с терроризмом. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление полиции.

Как уточняется, полиция в качестве меры предосторожности произвела два контролируемых взрыва в багажнике врезавшегося автомобиля.

Напомним, инцидент произошёл днём 17 июля, около 14:00 по местному времени (21.00 мск).

Неизвестный автомобиль врезался в полицейскую машину рядом со зданием библиотеки Конгресса. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе офицер полиции.

Сообщается, что виновник аварии в настоящее время задержан. Подробностей о его личности не приводится.

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