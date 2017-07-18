СМИ: У здания конгресса США взорван автомобиль

Вашингтон, , 23:00 — REGNUM На дороге вблизи конгресса США произошло столкновение легкового автомобиля с полицейской машиной, сообщает The Hill.

По информации издания, происшествие случилось на Индепенденс-авеню.

Два человека, включая одного полицейского, пострадали. Причины и подробности столкновения не сообщаются, но после инцидента полиция оцепила район происшествия, а затем полицейские взрывотехники осуществили контролируемый подрыв автомобиля, который сочли подозрительным.

Причины проведения этой операции также не сообщаются.

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