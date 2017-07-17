В США пять человек пострадали в ДТП с участием автомобиля Tesla

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM В американском штате Миннесота произошло дорожно-транспорте происшествие с участием автомобиля Tesla, который находился в режиме автопилота. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает StarTribune.

Водитель автомобиля Tesla рассказал, что двигался в режиме автопилота по автостраде, когда неожиданно машина ускорилась и выехала за пределы дороги, а затем перевернулась.

Помимо водителя в машине находились ещё четыре человека. Все пятеро получили незначительные травмы. Компания Tesla заявила, что причин ставить под сомнение работу автопилота нет.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда автомобили Tesla попадают в ДТП на автопилоте.

Первое такое ДТП произошло 7 мая 2016 года, когда автомобиль Tesla S на автопилоте врезался в трактор с прицепом. Водитель погиб.

Другое смертельное ДТП произошло в сентябре 2016 года в Нидерландах. Автомобиль Tesla S на автопилоте врезался в дерево. Водитель погиб.