Иран: Военнослужащий застрелил троих сослуживцев

Тегеран, 17 июля 2017, 22:09 — REGNUM
Военнослужащий вооруженные силы Ирана застрелил 17 июля троих сослуживцев, после чего скончался от полученных ран, сообщает Reuters.
Инцидент произошел в городе Абъек, расположенном в 40 км на северо-запад от столицы страны.
Также в результате нападения ранения получили шесть человек.
«Причина, лежащая в основе этого вопиющего инцидента, в настоящее время изучается, и мы не можем делать каких-либо заявлений, пока ведется следствие», — отметил глава города Али Реза Рахмани.
По некоторым данным, в основе конфликта могло лежать нежелание военного руководства перевести нападавшего в родной город для несения службы.
В сентябре 2016 года произошел подобный инцидент в городе Урмия, когда солдат армии страны также расстрелял троих сослуживцев.