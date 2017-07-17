Иран: Военнослужащий застрелил троих сослуживцев

Тегеран, , 22:09 — REGNUM

Военнослужащий вооруженные силы Ирана застрелил 17 июля троих сослуживцев, после чего скончался от полученных ран, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Абъек, расположенном в 40 км на северо-запад от столицы страны.

Также в результате нападения ранения получили шесть человек.

«Причина, лежащая в основе этого вопиющего инцидента, в настоящее время изучается, и мы не можем делать каких-либо заявлений, пока ведется следствие», — отметил глава города Али Реза Рахмани.

По некоторым данным, в основе конфликта могло лежать нежелание военного руководства перевести нападавшего в родной город для несения службы.

В сентябре 2016 года произошел подобный инцидент в городе Урмия, когда солдат армии страны также расстрелял троих сослуживцев.