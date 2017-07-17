В Оренбурге председатель ассоциации адвокатов осуждён к колонии

Оренбург, , 21:46 — REGNUM 32-летний председатель Ассоциации адвокатов «Первая коллегия адвокатов» Оренбурга Денис Хузиахметов осуждён к колонии общего режима. Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере, с использованием служебного положения, а также в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что в период с мая по июль 2015 года Хузиахметов обманным путем похитил у двоих своих клиентов денежные средства в размере 1 млн.рублей. Кроме того, было установлено, что в период с декабря 2015 по март 2016 года адвокат обещал генеральному директору коммерческой организации решить вопрос о прекращении уголовного преследования или добиться возбуждения уголовного дела по менее тяжкой части преступления по факту неуплаты налогов. За эту услугу он потребовал 7 млн рублей, которые якобы необходимы для передачи сотрудникам правоохранительных органов. Половину этой суммы Хузиахметов получил в декабре 2015 года. А 20 марта 2016-го уже был задержан при получении остальной суммы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Суд приговорил Хузиахметова к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под арест он был отправлен 22 марта 2016 года. При этом в суде сам подозреваемый и его защитники настаивали на домашнем аресте.

Сам Хузиахметов не признал за собой вины.

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