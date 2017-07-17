Александр Шпунт, , 21:43 — REGNUM Британское правительство в конце прошлой недели приняло решение обратиться к парламенту с предложением ужесточить наказания для лиц, совершающих «кислотную атаку» в криминальных или террористических целях.

Кроме того, правительство пошло на беспрецедентный для британской политической традиции шаг — нарушая принцип разделения властей, представители Даунинг стрит, 10, настоятельно «призвали» суды назначать пожизненные приговоры в особо общественно опасных случаях использования кислоты как орудия нанесения увечий.

Одновременно правительство — уже в рамках своих полномочий — объявило, что рассматривает новые меры, чтобы противостоять резкому всплеску «кислотных атак». В частности, сообщил министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд, будет введено требование проверки возраста для тех, кто покупает агрессивные химические вещества, а сами эти вещества будут классифицироваться как «опасное оружие» — с соответствующим режимом контроля за продажей, распространением и хранением.

Все это срочно потребовалось для того, чтобы хоть немного сбить волну настоящей паники, охватившей лондонских обывателей после ужасных нападений с использованием кислоты в Лондоне на прошлой неделе.

Это началось в 10:25 вечера. В этот день на северо-востоке Лондона подростки на скутерах совершили пять молниеносных «кислотных атак», искалечив и обезобразив несколько человек. Врачи борются за их жизнь после тяжелого болевого шока, пытаются спасти им хотя бы зрение — но кадры жутких ран, которые вызывает кислота, выплеснутая в лицо, шокировали лондонцев настолько, что многие просто побоялись выйти из домов в эти выходные.

Лондонская полиция арестовала двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в связи с этими нападениями в четверг. В одном из нападений, говорится в полицейском рапорте, подростки метнули кислоту в лицо 32-летнего водителя службы доставки и украли его мопед. Согласно полицейским протоколам, менее чем за два часа эти двое подростков совершили четыре подобных нападения, пока мчались по городу на мопеде. При этом в других эпизодах мотив был именно хулиганским.

Эти нападения стали просто самым жутким, наглядным эпизодом, иллюстрирующим давно нарастающую тревожную тенденцию в Лондоне, особенно на его окраинах, в рамках которой подростки для своих хулиганских или преступных целей отказываются от стволов и ножей в пользу полностью легальной склянки с кислотой в качестве оружия.

С 2010 года, согласно данным полиции Лондона, в городе было зафиксировано более 1800 случаев нападений с кислотой или химическими жидкостями. В прошлом году «кислотные гранаты» были использованы хулиганами и преступниками (чаще всего — подростковыми бандами) в 458 криминальных эпизодах — почти двукратный рост всего за год, по сравнению с 261 эпизодоми в 2015 году.

Одновременно полиция сообщает, что на практике невозможно как-то заметно ограничить или регламентировать распространение едких веществ и кислот — они традиционно широко используются британцами в быту и в домашнем хозяйстве.

«Кислотные атаки» — давно и печально известное во всем мире оружие, но у лондонских атак есть своя специфика. Около 80% «кислотных атак» в других странах, как показывает полицейская статистика, направлены на женщин. Жертвы в Лондоне — это в основном мужчины, скорее даже подростки — примерно 71%.

«Рассматривая эти данные в комплексе, существует довольно большая вероятность того, что высокий процент инцидентов — это атаки … связанные с войной уличных банд», — еще в марте этого года, задолго до атак прошлого четверга, говорил в своем интервью Джаф Шах, исполнительный директор исследовательской группы «ЭйСиТиИ».

Привязанность «кислотных атак» к уличным бандам показывает и география атак.

Печальный рекорд здесь держит лондонский район Ньюхэм — 395 атак с 2005 года. Для сравнения: следующий за ним Баркинг — «всего» 134 атаки, а находящийся на третьем месте Тауэр Гамлетс — 84 атаки.

Ньюхэм — типичный эмигрантский пригород, населенный люмпенизированным пролетариатом, которого вытолкнула из активной жизни и подсадила на вечные пособия постиндустриальная революция.

В наши дни в Ньюхэме проживает только 30% белых британцев. Население в 300 тысяч человек говорит на 144 языках, и муниципалитету приходится специально поощрять изучение английского.

«Кислота используется как высший знак доминирования. Это позволяет показать противнику, что я не убил его людей, но сделал им гораздо хуже … оставил вечный несмываемый знак позора — уродство на вашем изуродованном лице. Это навсегда…» — рассказывал лондонским журналистам анонимный участник подростковой банды.

Д-р Валентина Картеи из Университета Суссекса идет еще дальше и предлагает не принимать новые законы и регулирующие меры, а изменить сам статус жидкости для очистки мха на стенах домов — если та была использована в кислотной атаке: «Если бы правительство Соединенного Королевства рассматривало кислую атаку как нападение с использованием химического оружия, это позволило бы задействовать совсем другие, антитеррористические инструменты».

Пока что понятно одно: обыватель в панике, уличные банды в восторге от того, что обрели новое оружие, полностью соответствующее их этике, — а правительство Великобритании просто не понимает, что же со всем этим ожившим кошмаром делать.