Под Ижевском сгорело около 60 гаражей

Ижевск, , 20:09 — REGNUM В селе Первомайском под Ижевском днем 17 июля зафиксировано возгорание на площади около 1 тыс. кв метров. В результате сгорело около 60 хозяйственных построек, сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило в 11:06 мск, локализовать возгорание удалось к 12:59 мск. В тяжелейших условиях пожарно-спасательным подразделениям Ижевского гарнизона удалось отстоять распространение огня и не допустить перехода огня на жилые строения. На месте пожара работали более 170 человек личного состава, привлечено более 50 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты. В готовность была приведена авиация МЧС России.

Информация о пострадавших при пожаре не поступала.

Причины возгорания уточняются.