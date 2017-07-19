Эксперты о снижении аварийности на федеральных трассах Подмосковья

Красногорск, , 17:48 — REGNUM По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии 2017 года количество ДТП на федеральных трассах Московской области сократилось на 21%. В Росавтодор заявляют и о снижении тяжести последствий ДТП, не называя цифр.

В качестве причин указывается совершенствование дорожной инфраструктуры. В 2016 году подведомственной Росавтодору компанией было отремонтировано свыше 300 километров дорог в Московской области, обустроено 32 километра линий электроосвещения, построены наземные переходы, установлено 25 дополнительных светофорных объектов.

В результате этого заметно снижена аварийность на следующих трассах и участках:

М-5 «Урал» (— 38%);

М-9 «Балтия» (— 30%);

М-2 «Крым» (— 33%);

Подъездная дорога к аэропорту «Домодедово» (— 43%);

Ярославское шоссе (— 15%);

Дмитровское шоссе (— 28%).

В этом году в планах ФКУ «Центравтомагистраль» отремонтировать (в том числе капитально) более 300 километров федеральных трасс, а также 35 искусственных объектов инфраструктуры.

Примечательно то, что даже перевозчики отметили улучшение ситуации, ориентируясь на снижение процента порчи перевозимого груза.

Александр Павлов, директор по операциям FM Logistic:

«По нашей статистике доля расходов на порчу грузов при перевозке по указанным направлениям сократилась с 0,08% до 0,06%. Причем не только благодаря улучшению дорожного покрытия, но и снижению скоростного режима, вызванного увеличением числа средств автоматической фиксации скорости и выставления штрафов».

Другой эксперт тоже уверен, что снижение аварийности находится в прямой зависимости от контроля скоростного режима.

Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России:

«Снижение аварийности в первую очередь вызвано установкой пунктов контроля скоростного режима. Данная мера привела к незначительному снижению средней скорости на автомагистралях и в черте города, а также поспособствовала уменьшению тяжести последствий при ДТП. К тому же, на многих участках были установлены разделительные ограничители, которые позволяют автомобилям избежать вылета на встречную полосу движения. Все это привело к улучшению статистики».

Кроме того, Воеводин считает, что улучшение качества дорожного покрытия не сильно влияет на ситуацию с ДТП. Такого же мнения придерживаются и в ОАО «Стройпроект».

Максим Куцый, генеральный директор ОАО «Стройпроект»:

"В современном мире автодорога — это не только качественное и ухоженное покрытие. Это целый комплекс сложных инженерных сооружений, требующий грамотного проектирования въездов и развязок, безопасных пешеходных переходов и много другого.

Безопасность транспортной инфраструктуры требует тщательного анализа и поиска наиболее актуальных мер для снижения показателей по ДТП. Аварии при столкновении встречных потоков на оживленных магистралях являются одними из самых тяжелых и разделение встречных потоков при помощи отбойников на подмосковных шоссе внесло существенный вклад в улучшение показателей аварийности.

Большую роль также играет и современное светодиодное освещение, оно более комфортно для водителей, чем традиционные желтые натриевые лампы. Переход на новые осветительные приборы позволяет сократить число аварий, что подтверждается многочисленными исследованиями, проведенными как в России, так и за рубежом. Например, исследователи из Германии и Швеции доказали, что хорошее освещение автодорог снижает количество инцидентов с летальным исходом на 65% среди автомобилистов на 50% у пешеходов».

Таким образом, можно сказать, что системы контроля скоростного режима и наличие технологичной и развитой инфраструктуры напрямую влияют на улучшение статистики ДТП в Подмосковье.

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