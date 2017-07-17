В ДТП в Тамбовской области погибли четыре человека

Тамбов, , 18:28 — REGNUM На территории Тамбовской области в результате столкновения грузовика и легковой автомашины погибли четыре человека, сообщает 17 июля региональное управление МВД.

По данным правоохранительных органов, на 429-м километре автомобильной трассы «М-6 «Каспий» произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ, зарегистрированного в республике Дагестан, с легковым автомобилем Hyundai из Волгоградской области.

Водитель и три пассажира легковой автомашины погибли на месте.

О других пострадавших не сообщается.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции, которые в данный момент выясняют причины и подробности этой трагедии.

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