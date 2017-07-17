В Кирове дорожному рабочему сломали челюсть из-за свежего асфальта

Киров, , 18:16 — REGNUM В Кирове дорожного рабочего, буквально грудью вставшего на защиту свежеуложенного слоя асфальта, избили до такой степени, что его пришлось отправить в больницу машиной скорой помощи.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, конфликт произошел на дороге Малая Субботиха — Большая Субботиха, где бригадой рабочих был уложен свежий слой асфальта. Из-за ремонтных работ на этом участке было организовано реверсивное движение.

Однако, водитель одного из автомобилей, игнорируя выставленные знаки, попытался проехать по только что заасфальтированному полотну. Бригада рабочих попыталась преградить ему путь. Мастер бригады встал перед машиной, препятствуя проезду.

Двое находившихся в машине людей вышли и набросились на рабочего. В ходе драки ему сломали челюсть. В рабочих, которые попытались прийти на помощь своему коллеге, брызнули слезоточивым газом.

В настоящее время все участники инцидента установлены. Ведется проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.