Главврачи ульяновских больниц массова скрывают сведения о доходах

Ульяновск, , 18:00 — REGNUM Среди главных врачей ульяновских больниц выявлены массовые нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, об этом стало известно по итогам проверки деятельности регионального Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия, а также подведомственных ему учреждений.

В ходе проверки стало известно о многочисленных фактах игнорирования должностными лицами антикоррупционного законодательства и нарушениях в сфере закупок лекарств для льготников.

В частности установлено, что главными врачами ряда государственных учреждений здравоохранения скрываются сведения о своих доходах, полученных в различных коммерческих структурах, а также о доходах супругов, о принадлежащих им на правах собственности недвижимом имуществе и транспортных средствах.

Кроме того, проверкой выявлены факты уклонения Минздравом от предусмотренных действующим законодательством конкурсных и аукционных процедур при организации закупок по обеспечению препаратами граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.

В частности, согласно требованиям конкурсной документации, лишь один хозяйствующий субъект фактически смог принять участие в аукционах, а в состав лотов были включены условия, технологически и функционально не связанные с предметом торгов.

В результате аккумулирование в составе одного лота поставки лекарственных средств, хранения и отпуска отдельным категориям граждан привело к необоснованному ограничению конкуренции, поскольку данные услуги имеют различное функциональное назначение и технические характеристики и не могли заменить друг друга. В связи с этим они должны были закупаться отдельно друг от друга.

В результате завуалированной формы передачи министерством полномочий по приобретению лекарственных средств и материалов сложились условия для возможных злоупотреблений, в том числе коррупционного характера, при расходовании бюджетных средств.

Прокуратура потребовала от регионального министра здравоохранения, незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь к строгой ответственности всех виновных.