Пострадавших пассажиров автобуса лечат под контролем Минздрава Ставрополья

Ставрополь, , 17:47 — REGNUM Минздрав Ставропольского края взял под контроль лечение и состояние здоровья пострадавших в крупной автоаварии пассажиров автобуса «Неоплан». Минздрав озвучил данные о 25 пострадавших, доставленных после аварии в больницы края. Они рассредоточены по больницам Советского и Буденновского районов, Минераловодского городского округа и Пятигорска.

Однако, если потребуется, людей будут транспортировать в другие учреждения, в том числе в больницы Ставрополя.

По данным Минздрава края, в основном состояние доставленных в медучреждения оценивается как средней тяжести. Ранее сообщалось о четырех в тяжелом состоянии.

Лечение пострадавших проходит под контролем министра здравоохранения края Виктора Мажарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус «Неоплан» совершал частный рейс по маршруту Кизляр — Пятигорск. В нем находилось 27 пассажиров и два водителя. Ночью 17 июля возле села Нины автомобиль ВАЗ 2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, после чего перевернулся и упал в кювет.

Водитель «десятки» и пассажир «Неоплана» погибли на месте. В ГИБДД считают, что водитель «десятки» устал за рулем и уснул. Других видимых причин его маневра на встречку не было.

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Ранее в феврале 2017 года в похожей аварии погиб один человек, троеполучили травмы. Тогда на трассе Минеральные Воды — Кисловодск легковой автомобиль KIA Spectra столкнулся с микроавтобусом с туристами Mercedes.

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Всего за полгода 2017 года в крае в 1,2 тыс. аварий погиб 171 человек и 1659 получили ранения.

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