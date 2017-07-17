На федеральных трассах Московской области сократилась аварийность

Красногорск, , 17:42 — REGNUM Количество аварий на федеральных трассах Московской области в первом полугодии 2017 года уменьшилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Центравтомагистраль.

Также там уточнили, что повышения уровня безопасности на дорогах удалось добиться благодаря совершенствованию дорожной инфраструктуры. Сведения о том, что аварийность на дорогах Москвы и Московской области сократилась, подтверждают и в ГИБДД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В первом полугодии аварийность на трассах ФКУ «Центравтомагистраль» снизилась на 21%. Существенно уменьшилось, кроме того, количество ДТП, в которых пострадали люди. Так, на 12% уменьшилось число раненых в автомобильных авариях, и на 25% — погибших, — рассказали в пресс-службе ФКУ «Центравтомагистраль». — Снижения аварийности удалось добиться благодаря специальной целевой программе по повышению безопасности на дорогах. В ее рамках проводятся мероприятия, направленные на повышения безопасности на дорогах. В этих целях трассы оборудуются переходно-скоростными полосами, дополнительными дорожными знаками, светофорами, разметкой и т.д. и т. п».

Так, в 2016 году ФКУ «Центравтомагистраль» было отремонтировано свыше 300 км дорожной сети в Московской области. Кроме того, в 2016 году было обустроено 32 км линий электроосвещения, построено два новых наземных пешеходных перехода, а также установлено 25 дополнительных светофорных объектов.

«В результате совершенствования инфраструктуры удалось снизить аварийность на трассах М5 «Урал» (на 38%), М9 «Балтия» (на 30%), М2 «Крым» (на 33%), на подъездной дороге к аэропорту Домодедово (на 43%), Ярославском (на 15%) и Дмитровском шоссе (на 28%)», — отметили в пресс-службе.

В результате проведенных работ удалось добиться снижения ДТП на 21%. Также существенно, на 12%, понизилось количество раненых и пострадавших в дорожных авариях, и на 25% количество погибших.

Уточняется, что в 2017 году в планах ФКУ «Центравтомагистраль» отремонтировать, в том числе капитально, более 300 км федеральных трасс, а также 35 искусственных сооружений — мостов, путепроводов, подземных переходов и водопропускных труб.

В Госавтоинспекции также подтверждают данные ФКУ «Центравтомагистраль» о том, что аварийность на дорогах в первом полугодии 2017 года сократилась.

Так, глава «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев заявил об уменьшении количества ДТП в Москве. «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Москве сократилось за первое полугодие 2017 года на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года» — проинформировал руководитель ЦОДД

В различных ДТП за период с января по июнь 2017 года в Москве погибли 208 человек. За такой же период в 2016 году погибли 293 человека. Кроме того, Вадим Юрьев отметил общее сокращение ДТП на 6,7% и сокращение количества пострадавших в них на 8,3%.

Госавтоинспекция Московской области также подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года. В частности руководитель подмосковной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Кузнецов, докладывая об основных итогах оперативно-служебной деятельности за отчетный период, отметил, что принятые меры позволили обеспечить снижение основных показателей аварийности и положительно повлиять на уровень дорожно-транспортной безопасности в регионе.

По его словам, улучшению ситуации способствовала четкая реализация, как муниципальных программ по обеспечению БДД, так и комплекса перспективных мероприятий по улучшению организации движения, внедрению средств видеофиксации, установки разделительных ограждений, оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях. Отдельно Виктор Кузнецов выделил сохранение тенденции по снижению числа аварий с участием мототранспорта, а также ДТП, связанных с наездами на пешеходов и управлением транспортом в нетрезвом состоянии.

Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль») занимается обеспечением функционирования и развития дорожного хозяйства на территории Московской, Владимирской, Калужской, Тульской и Ярославской областей. На сегодняшний день ФКУ «Центравтомагистраль» обслуживает сеть автомобильных дорог протяжённостью 2098 километров. На подведомственной дорожной сети Учреждения расположено 420 мостов и путепроводов общей протяженностью 35 489 погонных метров, более 2300 водопропускных труб, свыше 50 пешеходных переходов в разных уровнях с автодорогами.