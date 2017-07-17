СМИ: скандальная экс-председатель горсовета Керчи нашла новую работу

Керчь, Крым, , 17:40 — REGNUM После своей отставки бывшая председатель керченского городского совета Керчи Лариса Щербула возглавила пресс-службу оператора Керченской переправы ООО «Морская дирекция». Об этом 17 июля сообщает Кerchcom.ru со ссылкой на сотрудников «Морской дирекции».

По их словам, новую должность Щербула занимает в течение недели, однако на рабочем месте её за это время не видели.

Тем не менее в пресс-службе ООО «Морская дирекция» «Примечаниям» эту информацию назвали недостоверной и заверили, что Лариса Щербула не является сотрудником предприятия.

Напомним, что Лариса Щербула проходит свидетелем по делу бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, который был задержан сотрудниками ФСБ летом 2016 года при получении взятки.

В конце мая следком направил депутатам Керчи представление в связи с подозрением в совершении правонарушения председателя горсовета Керчи Ларисы Щербулы — деньги, которые получил Писарев, предположительно предназначались именно ей. Лариса Щербула трижды не являлась в зал заседаний, а когда, наконец, пришла, отказалась отвечать на поставленные вопросы.

25 мая керченские депутаты попытались отстранить Щербулу от должности по представлению следователя, однако сделать это не получилось. Позже Щербула написала заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

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