Крупные полицейские чины попались на взятке в Дагестане и на Ставрополье

Махачкала, , 17:34 — REGNUM Сразу два уголовных дела по факту взяточничества и мошенничества, фигурантами которых выступают сотрудники полиции, занимавшие высокие посты, возбуждено на днях в двух северокавказских регионах.

В Дагестане под уголовное преследование попали начальник следственного отдела и следователь органов внутренних дел в городе Хасавюрте. Подполковник и майор требовали от местного жителя 600 тыс. рублей за прекращение в отношении него уголовного преследования, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе СКР по региону.

Причем уголовное дело было прекращено еще в апреле 2017 года. Но уже после этого начальник следственного отдела и следователь вступили в сговор, чтобы вынудить бывшего фигуранта дела заплатить за якобы принятые ими меры.

В качестве посредника они привлекли адвоката. С деньгами, которые ему передал потерпевший, он и был задержан 8 июня 2017 года на территории автостанции города Хасавюрт.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения нечистым на руку сотрудникам полиции.

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Еще одно уголовное дело возбуждено в Невинномысске Ставропольского края. Здесь под уголовную статью о мошенничестве попали командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции и командир мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции городского отдела МВД.

Злоумышленники пообещали местному жителю за взятку в размере 200 тыс. рублей устроить его на работу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Невинномысску. Оба были задержаны при получении денег. В настоящее время суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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К слову сказать, суммы взяток, которые фигурируют в данных уголовных делах, не самые впечатляющие. В марте 2017 года в дагестанском Дербенте был задержан при получении взятки в сумме 3 млн рублей сотрудник полиции. Майор занимал в МВД должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела по противодействию экстремизму.

Взятка предназначалась за оказание помощи местной жительнице в поимке преступников, совершивших разбойное нападение на нее.

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