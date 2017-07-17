В Латвии завели уголовное дело на британского солдата, избившего рижанина

Рига, , 17:28 — REGNUM Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений британским военнослужащим жителю Латвии в рижском McDonald`s, которое произошло в ноябре 2016 года, сообщает LETA. Процесс признания иностранца подозреваемым займет несколько месяцев.

Как заявила представитель пресс-службы Госполиции Саманта Чапковска, все это время проводилось административное расследование, но, изучив обстоятельства произошедшего, было принято решение начать уголовный процесс по статье Уголовного закона за умышленное нанесение легких телесных повреждений. Однако никакого статуса по отношению к солдату еще не применено, так он сразу же покинул территорию Латвии и не был допрошен.

В данный момент Госполиция соввместно с прокуратурой рассматривает возможность присвоить британцу статус подозреваемого, информировав его об этом по почте, заодно разъяснив ему его права и обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, конфликт возник в центре Риги. Прибыв на место происшествия, сотрудники Госполиции констатировали, что британский военный нанес телесные повреждения 22-летнему Акселсу Айзкалнсу, работающему в одной из юридических фирм.

Вскоре после инцидента британская газета The Telegraph назвала произошедшее попыткой России «устроить провокацию с целью дискредитировать находящихся в Латвии британских военнослужащих». А в британской армии Москву заподозрили в «постановке» инцидента.

В итоге, с помощью многочисленных свидетелей выяснилось, что британские солдаты, находившиеся в нетрезвом виде, сами спровоцировали конфликт. А заявление о съемочной группе оказалось выдумкой военного обозревателя The Telegraph с целью обелить британских солдат.

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