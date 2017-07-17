В Зауралье врачи спасают упавшего с железнодорожного моста

Курган, , 17:10 — REGNUM В Зауралье 20-летний парень упал с железнодорожного моста. Сейчас за его жизнь борются врачи. Полицейские линейного отдела устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

ЧП случилось вечером 16 июля 2017 года на станции Лебяжье-Сибирская. На месте происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавший был сильно пьян. На мосту он зачем-то собрался перелезть через металлические ограждения и наступил на контактный провод, по которому идет ток напряжением до 27,5 тысяч вольт. Произошло замыкание. Молодой человек упал на железнодорожные пути.

Пострадавший получил ушиб головного мозга средней тяжести, закрытый перелом бедра со смещением, электротравму и электроожог. В Курганскую больницу его доставила санавиация. Сейчас молодой человек находится в коме.