Подрыв трактора в Гнутово украинская полиция квалифицировала как теракт

Киев, , 16:53 — REGNUM Полиция квалифицировала как террористический акт подрыв трактора в поле на Донетчине, что нанес ранение двух людей. Об этом в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области

«Факт квалифицирован по ч.1 ст.258 «террористический акт» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 11-ти часов в Гнутово в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.

По данным работников правоохранительных органов, по cостоянию на 13 часов известно, что трактор наехал колесом на мину в поле в 1,5 км от жилых домов на выезде из поселка Гнутово.

«Техника выгорела полностью. Тракторист-водитель получил осколочные и ожоговые ранения, еще у одного пассажира 1994 года рождения предварительно констатирована контузия и шок. Оба доставлены с места происшествия в больницу», — отмечается в сообщении.

В полиции также добавили, что с начала года в подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировано 3 случая, когда трактор наталкивался на взрывное устройство, вследствие чего пострадали 4 человека.