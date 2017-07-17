В Милане мигрант напал на полицейского

Рим, , 16:40 — REGNUM Мигрант из Гвинеи был задержан в Милане после того, как попытался ранить ножом полицейского в районе центрального вокзала. Новость передает информагентство ANSA.

Агрессор был обездвижен и арестован. Согласно первой реконструкции события, около 14.00 по местному времени полицейским поступил сигнал, что вооруженный ножом мужчина бродит вокруг здания вокзала, затем он пытался сесть в туристический автобус. Кто-то вызвал полицию, и когда машина прибыла на место, иностранец оказал сопротивление, пытаясь ударить ножом одного из сотрудников. С легкими ранениями полицейский был доставлен в больницу. Сотрудника правоохранительных органов спас пуленепробиваемый жилет.

Напомним, подобный инцидент произошел в мае прошлого года, когда вооруженный ножом мигрант также в районе центрального вокзала Милана напал на двух солдат и полицейского.