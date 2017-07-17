На Украине под Мариуполем в поле на взрывном устройстве подорвался трактор

Мариуполь, Украина, , 16:22 — REGNUM Под Мариуполем, в Гнутово (под контролем Украины), в поле на неизвестном взрывном устройстве 17 июля подорвался трактор. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции Донецкой области.

«В Гнутово в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. В настоящее время известно о двух пострадавших», — говорится в сообщении.

Происшествие случилось сегодня около 11 часов. Полиции известно о двух пострадавших.

На место направлены следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологов, взрывотехники, дежурная служба чрезвычайных ситуаций и скорая помощь. Детали происшествия выясняются.

7 июля в Донецкой области на обочине дороги на мине подорвались мирные жители. В результате мужчина погиб, а женщина оказалась в больнице с тяжелыми минно-взрывными травмами.

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