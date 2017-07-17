Экс-президенту Литвы предъявлены обвинения в коррупции

Вильнюс, , 16:18 — REGNUM Члену Европарламента, экс-президенту Литвы Роландасу Паксасу сегодня, 17 июля, были предъявлены подозрения в торговле влиянием, сообщили ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре Литвы. Паксас в качестве подозреваемого был допрошен в Службе спецрасследований.

«Данные, собранные в ходе досудебного расследования, которое проводят Генпрокуратура и Вильнюсское управление Службы спецрасследований, позволяют обоснованно подозревать, что Паксас, будучи в 2015 году председателем партии «Порядок и справедливость», воспользовавшись общественным положением, знакомствами и другим возможным влиянием на госучреждения, их служащих, для своей выгоды напрямую пообещал и договорился принять взятку в размере 15 тыс. евро. За это он, как подозревается, пообещал повлиять на госучреждения, их служащих, чтобы те законно действовали, выполняя свои обязанности», — отметили в прокуратуре.

Паксаса подозревают в протежировании интересов одной торговой сети, которая стремилась получить необходимые для строительства документы через связи Паксаса в правительстве Литвы того времени. Члену Европарламента сообщение о подозрении было представлено после того, как Европарламент в июне лишил его правовой неприкосновенности по просьбе генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса.

В этом расследовании подозрения ранее были предъявлены еще двум лицам.