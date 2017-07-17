ЛНР: Киев подтянул колонну военной техники к линии соприкосновения

Луганск, , 16:01 — REGNUM Колонна военной техники ВСУ прибыла в Донбасс, заявил 17 июля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

По его словам, военная техника прибыла в населенный пункт Крымское. В составе колонны находились пять грузовых автомобилей с боеприпасами и два топливозаправщика.

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Марочко добавил, что войсками ЛНР были обнаружены несколько огневых точек украинской армии. Так, в районе населенного пункта Катериновка были обнаружены шесть 82 мм минометов, а в населенном пункте Троицкое — две огневые позиции 122 мм гаубиц Д-30.

Напомним, Киев продолжает вести войну на уничтожение в Донбассе с 2014 года. С этой целью украинские власти регулярно направляют в зону конфликта подкрепления — военную технику, войска, инструкторов. Также командованием ВСУ на территорию республик регулярно засылаются диверсанты для осуществления терактов.

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