В результате ДТП с грузовиком в Курской области погибли три человека

Курск, , 16:34 — REGNUM В Курской области в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2104 и грузовика КамАЗ погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает 17 июля пресс-служба УМВД по региону.

По информации ведомства, утром 17 июля на 2-м км автодороги «Тросна — Калиновка — Трояново» женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2104 не пропустила на перекрестке учебный грузовой автомобиль КамАЗ и допустила столкновение.

«В результате ДТП скончались 67-летняя женщина-водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2104, среди которых ребенок 2009 и мужчина 1957 годов рождения», — отметили в УМВД.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Новгородской области на федеральной автомагистрали М-10 в результате ДТП с участием шести машин погибли три человека, еще четыре получили травмы различной степени тяжести.

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Еще одно смертельное ДТП произошло 13 июля в Тульской области. На автодороге М-2 «Крым» при столкновении четырех автомобилей погибли пять человек, в том числе младенец.

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