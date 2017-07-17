В Новгородской области 8-летнего мальчика жестоко избил отчим

Великий Новгород, , 15:32 — REGNUM В Новгородскую областную детскую клиническую больницу 15 июля 2017 года из деревни Новоселицы Новгородского района был доставлен 8-летний мальчик с множественными телесными повреждениями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники полиции установили подозреваемого: им оказался отчим мальчика — 25-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СКР, подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ребёнок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении детской областной больницы.