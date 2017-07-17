У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2

Петропавловск-Камчатский, , 15:20 — REGNUM Сейсмособытие магнитудой 6,2 было зафиксировано в Тихом океане в районе острова Беринга. Об этом 17 июля сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Эпицентр землетрясения находился на глубине 43,7 км. В 210 км от эпицентра расположен единственный на острове Беринга населенный пункт — село Никольское.

По данным регионального управления МЧС, жители села подземный толчок не ощутили, повреждений нет.

Геологическая служба США (USGS) также сообщила о сейсмособытии, зафиксированном у берегов полуострова Камчатка. Сначала сообщалось о толчке магнитудой 6,6, однако позже были приведены уточненные данные: магнитуда землетрясения составила 6,2.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в районе Камчатки произошло землетрясение силой до двух баллов. Толчок ощутили местные жители, оперативные группы выполнили осмотр социально-значимых объектов в столице региона — городе Петропавловске-Камчатском. Разрушений зафиксировано не было. Эпицентр толчка располагался в 174 км от города в акватории Тихого океана.

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