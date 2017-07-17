Взрыва на подстанции в Татарии не было: власти района опровергли сведения

Зеленодольск, Татария, , 15:30 — REGNUM В администрации Зеленодольского района Татарии опровергли информацию ряда местных СМИ о взрыве на подстанции вечером 16 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Совета Зеленодольского муниципального района, на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание, а не взрыв.

Утром 17 июля в ряде татарских СМИ появилось сообщение о взрыве на электрической подстанции в Зеленодольске. В качестве источника указывали соцсети. Так в группе «Зеленодольск.Онлайн» во Вконтакте жительница разместила фото задымления с подстанции и написала, что слышала взрыв.

В администрации рассказали, что 16 июля в 20:53 на пульт дежурного управления по делам ГО и ЧС поступили сведения о пожаре на трансформаторной подстанции возле железнодорожных путей станции Зелёный Дол. Там произошло короткое замыкание, которое устранили в 21:40. Остановки поездов не было, без электричества кратковременно оказались несколько улиц частного сектора, посёлок Октябрьский и остров Щурячий. Замыкание привело и к отключению электронасосов восточного водозабора, но в 22:20 водозабор уже был запущен. Полностью энергоснабжение было восстановлено в 23:30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля вТомске из-за аварии на подстанции «Восточная» без света осталась северная часть города. Под аварийное отключение попала примерно четверть населения города — 150 тыс. человек, в числе которых жители домов на улицах Ивана Черных, Иркутском тракте, Сергея Лазо, в микрорайонах Черемошники, Каштак и других.

Причиной тому, как сообщают местные СМИ, стало короткое замыкание на подстанции, что привело к взрыву масляных трансформаторов.

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