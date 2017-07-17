В Великом Новгороде ребёнок выпал из окна 4 этажа вместе с москитной сеткой

Великий Новгород, , 15:03 — REGNUM В одну из больниц Великого Новгорода госпитализирован 5-летний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, по данному факту начата доследственная проверка.

По предварительной информации, мальчик находился дома с бабушкой и другими детьми. Ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна четвёртого этажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже второй такой случай в Великом Новгороде за прошедшую неделю. 11 июля в одну из городских больниц после падения из окна квартиры на четвёртом этаже был доставлен 3-летний ребёнок: мальчик был дома с матерью, забрался на пуфик и выпал из окна балкона. Ребёнка спасла клумба под окном, которая смягчила удар. По этому факту также проводят проверку следователи.

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