В Одессе из-за разрыва гранаты погиб подросток

Одесса, Украина, , 14:57 — REGNUM Взрыв гранаты, произошедший в жилом доме в Одессе, унес жизнь подростка. Двое его знакомых получили ранения, сообщает 17 июня пресс-служба управления полиции Одесской области.

Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов в Малиновском районе города. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5.

При взрыве смертельные ранения получил 16-летний мальчик, пострадали двое его приятелей. Раненых доставили в больницу.

Правоохранители выясняют, каким образом в руки подростков попала граната. Предположительно, в квартиру ее принес один из знакомых погибшего мальчика.

Уголовное дело возбуждено по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», а также по статье 115 «Умышленное убийство с пометкой «несчастный случай».

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