В Эстонии – необъяснимая массовая гибель пчёл

Таллин, , 14:52 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Эстонии созывает срочное совещание по вопросу массовой гибели пчел в разных регионах страны, причины которой не установлены. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованного на сайте Минсельхоза, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июля.

На совещание за круглым столом, которое состоится 19 июля, приглашены представители министерства сельского хозяйства, департамента ветеринарии и продовольствия, Сельскохозяйственной и торговой палаты, организаций, объединяющих пчеловодов, производителей меда, фермеров, представители научных учреждений, операторов железнодорожной инфраструктуры и перевозов.

За последние две недели зафиксировано 5 случаев массовой гибели пчел в четырех регионах Эстонии. Специалисты департамента ветеринарии и продовольствия посетили каждое из этих мест и взяли пробы, чтобы можно было установить причину гибели пчел, а также то, чем в этих окрестностях опрыскивают растения. «Погибло очень много пчел, поэтому это серьезная проблема. Даже один случай массовой гибели пчел — это уже очень много», — заявил министр сельского хозяйства Тармо Тамм. По его словам, причины этого явления должны выясниться в ближайшие недели.

Волна массовой гибели пчел, начавшаяся в США 10 лет назад, вскоре дошла до Европы, распространилась по всему миру, обойдя стороной только Австралию. До сих пор не был найден ответ, кто виноват в гибели пчел — упоминались и болезни пчел, безответственная деятельность человека, излишнее использование химикатов в сельском хозяйстве, генетически модифицированные организмы.