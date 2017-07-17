В Ярославской области пьяный мужчина избил врача: СК проводит проверку

Ярославль, , 15:01 — REGNUM Следственный комитет по Ярославской области проводит проверку по факту избиения врача-терапевта одной из районных больниц, сообщает 17 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«7 июля вечером 49-летнюю женщину, врача-терапевта Тутаевской центральной районной больницы, при оказании ею медицинской помощи избил сопровождавший пациента гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

По данному факту следственные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет установлено, есть ли в действиях мужчины признаки состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В случае признания мужчины виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в последнее время участились случаи нападения на медицинских работников. Как правило, нападавшие находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Так, один из случаев нападения на медицинских работников произошел вечером 14 июля в Подмосковье. Пациентка, находясь в алкогольном опьянении, спровоцировала словесную ссору и несколько раз ударила руками фельдшера скорой помощи.

После проверки областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Сейчас женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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