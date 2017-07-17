В Саратове терапевта подозревают в сбыте психотропных таблеток: подробности

Саратов, , 14:57 — REGNUM Сотрудница медицинского учреждения оформляла рецепты для получения сильнодействующего лекарственного препарата, в некоторых из них фигурировали данные умерших людей, сообщили ИА REGNUM подробности громкого уголовного дела в ГУ МВД региона.

«По фиктивным рецептам лекарства получались знакомой подозреваемой, которая в дальнейшем сбывала их заинтересованным лицам, — отметили в ведомстве. — В ходе обыска в квартире сбытчицы оперативники обнаружили 3 упаковки сильнодействующего препарата, содержащих 30 таблеток».

В отношении врача терапевта и ее сообщницы — пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Саратове задержаны врач-терапевт и её подельница пенсионного возраста, пытавшиеся поставить на поток торговлю психотропными таблетками. В Волжском районе Саратова в квартире пенсионерки, действующей в сговоре терапевтом, в ходе обыска обнаружены и изъяты для последующего сбыта таблетки, являющиеся сильнодействующим психотропным веществом.

«Обыск был проведен у 61-летней жительницы Саратова, проживающей в квартире на улице Кузнечной, — пояснили в ведомстве. — Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 28 таблеток белого цвета, являющихся согласно справке экспертно-криминалистического центра, смесью сильнодействующих веществ массой 13,96 грамма. Таблетки пенсионерка приготовила для последующего незаконного сбыта. Выяснилось, что она действовала в составе группы лиц по предварительному сговору с 53-летней женщиной, работающей врачом-терапевтом в городской поликлинике».

По информации ведомства, обе женщины задержаны 12 июля, они ранее несудимые. С них взята подписка о невыезде.

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